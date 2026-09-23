DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit Verlusten

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 57,78 EUR nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'465 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 57,62 EUR. Mit einem Wert von 58,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 186'069 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.09.2026 auf bis zu 58,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 1,90 Prozent niedriger. Bei 37,14 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 35,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,99 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,72 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 22.37 Mrd. EUR gegenüber 19.83 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,52 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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