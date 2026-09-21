DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagvormittag mit Kursplus

Um 09:28 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 56,42 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'452 Punkten liegt. Bei 56,50 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 91'373 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 03.08.2026 auf bis zu 58,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 3,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,99 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 1,90 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,99 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2026. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,72 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 22.37 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,82 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,51 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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