DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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21.09.2026 12:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gewinnt am Mittag an Boden
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 57,68 EUR zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 3,0 Prozent auf 57,68 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'572 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 57,72 EUR erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 420'387 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 58,30 EUR. Mit einem Zuwachs von 1,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 36,99 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,87 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,99 EUR. Am 05.08.2026 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 22.37 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 19.83 Mrd. EUR umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2026 3,51 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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