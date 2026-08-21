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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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21.08.2026 12:29:00

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit Aufschlag

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit Aufschlag

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 55,90 EUR.

DHL Group
52.41 CHF 1.06%
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Um 12:28 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 55,90 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'039 Punkten liegt. In der Spitze legte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 56,12 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 55,64 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 239'884 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Bei 58,30 EUR erreichte der Titel am 03.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Am 23.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,99 EUR ab. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 33,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,99 EUR. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,91 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,72 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 22.37 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.83 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 05.11.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,49 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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