Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 58,26 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'131 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging bis auf 58,04 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 68'257 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Bei einem Wert von 61,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2026). Gewinne von 5,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,07 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 27,79 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,90 EUR aus. DHL Group (ex Deutsche Post) liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,82 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,75 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.66 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 20.13 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,61 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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