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20.11.2026 16:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagnachmittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 57,44 EUR.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,6 Prozent auf 57,44 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'025 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging bis auf 56,98 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 58,54 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 866'816 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.
Am 16.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 61,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,31 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 42,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 36,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,00 EUR. Am 05.11.2026 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,82 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,75 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.13 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.66 Mrd. EUR ausgewiesen.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2027 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 09.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).
Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,61 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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