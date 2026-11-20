Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 57,58 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'036 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 57,26 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 58,54 EUR. Bisher wurden heute 296'937 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.11.2026 auf bis zu 61,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 7,05 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 42,07 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2025 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR je Aktie ausschütten. DHL Group (ex Deutsche Post) liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,82 EUR, nach 0,75 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.66 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 20.13 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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