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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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20.10.2026 09:29:00

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 57,34 EUR.

DHL Group
53.44 CHF 0.39%
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Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 57,34 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'176 Punkten notiert. In der Spitze fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 57,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 57,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 66'846 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,90 EUR erreichte der Titel am 22.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2025 bei 38,76 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 32,40 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,01 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2025. Am 05.08.2026 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,91 EUR, nach 0,72 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.37 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.83 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,61 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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DHL-Aktie dennoch unter Druck: Gewinnziel für dieses Jahr hochgeschraubt

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DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 5 Jahren eingebracht


Bildquelle: Deutsche Post
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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