|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.11.2026 09:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verteuert sich am Vormittag
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.
Um 09:28 Uhr ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 60,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'885 Punkten steht. Kurzfristig markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 60,16 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 60,00 EUR. Zuletzt wechselten 40'817 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 16.11.2026 auf bis zu 61,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,73 Prozent hinzugewinnen. Am 19.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,86 EUR ab. Abschläge von 30,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,00 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2025. DHL Group (ex Deutsche Post) liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,82 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,75 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 22.66 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.13 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 09.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,61 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 5 Jahren abgeworfen
DHL-Aktie leichter: Zahlreiche Paketpreise werden zum Jahreswechsel erhöht
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|11:04
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|11:04
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|11:04
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAnthropic-IPO: SMI und DAX beenden Handel im Minus -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag in die Verlustzone. An der Wall Street geht es ebenso abwärts. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.