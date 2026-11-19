Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 59,46 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'681 Punkten steht. In der Spitze fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 59,32 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 60,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 249'250 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2026 bei 61,64 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 3,67 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,86 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 29,60 Prozent sinken.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,00 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,82 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,75 EUR erwirtschaftet worden. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.66 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.13 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2027 terminiert. Am 09.03.2028 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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