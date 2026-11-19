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19.11.2026 12:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagmittag mit angezogener Handbremse
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Donnerstagmittag ohne grosse Bewegung. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 59,90 EUR an der Tafel.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 59,90 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 25'816 Punkten steht. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf 60,34 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 59,88 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 60,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 133'118 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 61,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,90 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2025 bei 41,86 EUR. Mit einem Kursverlust von 30,12 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,00 EUR aus. DHL Group (ex Deutsche Post) liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,82 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,75 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.66 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.13 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 05.03.2027 präsentieren. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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