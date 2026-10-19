DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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19.10.2026 09:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagvormittag im Minusbereich
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 57,56 EUR abwärts.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 57,56 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'439 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 57,42 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,94 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 107'779 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 58,90 EUR erreichte der Titel am 22.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 2,33 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,58 EUR. Dieser Wert wurde am 18.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,00 EUR ausgeschüttet werden. Am 05.08.2026 äusserte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,72 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.37 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 19.83 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.
In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,59 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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|16.10.26
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|RBC Capital Markets
|15.10.26
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|12.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:58
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
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|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group Hold
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|28.09.26
|DHL Group Neutral
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