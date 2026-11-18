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18.11.2026 09:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zieht am Mittwochvormittag an
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 60,50 EUR zu.
Um 09:28 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 60,50 EUR nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'094 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 60,56 EUR erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 60,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 36'731 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.
Am 16.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,64 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,88 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2025 bei 41,86 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,00 EUR aus. Am 05.11.2026 äusserte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,82 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,75 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.66 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 20.13 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.03.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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|Barclays Capital
|06.11.26
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|Deutsche Bank AG
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|UBS AG
|06.11.25
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|UBS AG
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|Merrill Lynch & Co., Inc.
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|09.11.26
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|Warburg Research
|06.11.26
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|Bernstein Research
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