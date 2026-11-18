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18.11.2026 16:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochnachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 60,04 EUR ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 60,04 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'836 Punkten liegt. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 59,86 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 60,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 354'865 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.
Am 16.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 61,64 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2025 bei 41,86 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2025 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR je Aktie ausschütten. DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,82 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,75 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.66 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 20.13 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 05.03.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 09.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2026 3,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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|DHL Group Overweight
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|06.11.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
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|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
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|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
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