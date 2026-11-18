Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 60,26 EUR an der Tafel. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 26'042 Punkten liegt. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 60,56 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 60,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 60,32 EUR. Zuletzt wechselten 122'074 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 61,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2026). Mit einem Zuwachs von 2,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2025 bei 41,86 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,00 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2025. DHL Group (ex Deutsche Post) liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,82 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,75 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.66 Mrd. EUR – ein Plus von 12,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 20.13 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q4 2026 wird am 05.03.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2026 3,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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