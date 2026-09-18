DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagmittag Verlust reich

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 56,22 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'533 Punkten steht. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab in der Spitze bis auf 56,08 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 56,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 619'226 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 03.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 3,70 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.09.2025 bei 36,99 EUR. Mit Abgaben von 34,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,99 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,72 EUR je Aktie erzielt worden. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.37 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,51 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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