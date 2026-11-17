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17.11.2026 09:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) fällt am Dienstagvormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 60,76 EUR abwärts.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 60,76 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'367 Punkten liegt. In der Spitze fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 60,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 61,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 35'035 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (61,64 EUR) erklomm das Papier am 16.11.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 1,43 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2025 auf bis zu 41,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 1,90 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,00 EUR aus. DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,82 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,75 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 22.66 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 20.13 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 05.03.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,61 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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