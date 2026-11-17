|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.11.2026 16:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag mit Einbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 60,54 EUR.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 60,54 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'197 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 60,46 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 378'906 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 16.11.2026 auf bis zu 61,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 1,82 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,86 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,00 EUR aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,82 EUR gegenüber 0,75 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 22.66 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.13 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,57 Prozent gesteigert.
Am 05.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.03.2028 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 5 Jahren abgeworfen
DHL-Aktie leichter: Zahlreiche Paketpreise werden zum Jahreswechsel erhöht
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
12:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verteidigt Stellung am Mittag (finanzen.ch)
|
09:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zieht am Mittwochvormittag an (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
17.11.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 gibt nachmittags nach (finanzen.ch)
|
16.11.26
|EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerErleichterung nach NVIDIA-Zahlen: SMI fällt zurück -- DAX rutscht unter 26'000 Punkte -- Wall Street uneins erwartet -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Mittwoch in engen Grenzen. An der Wall Street werden unterschiedliche Tendenzen erwartet. In Asien zeigten sich die Märkte uneinheitlich.