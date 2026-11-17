Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 60,54 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'197 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 60,46 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 378'906 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 16.11.2026 auf bis zu 61,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 1,82 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,86 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,00 EUR aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,82 EUR gegenüber 0,75 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 22.66 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.13 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,57 Prozent gesteigert.

Am 05.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.03.2028 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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