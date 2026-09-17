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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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17.09.2026 09:29:00

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) legt am Vormittag zu

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) legt am Vormittag zu

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 55,90 EUR.

DHL Group
53.18 CHF 1.19%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 55,90 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'729 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 55,98 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,98 EUR. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30'585 Stück gehandelt.

Am 03.08.2026 markierte das Papier bei 58,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,29 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.09.2025 Kursverluste bis auf 36,99 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 51,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,99 EUR aus. Am 05.08.2026 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,72 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,82 Prozent auf 22.37 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,51 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com
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