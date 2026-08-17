DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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17.08.2026 16:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von DHL Group (ex Deutsche Post)
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 54,90 EUR.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 54,90 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'410 Punkten steht. Im Tief verlor die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 54,64 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,26 EUR. Bisher wurden via XETRA 332'825 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 58,30 EUR erreichte der Titel am 03.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 6,19 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.09.2025 bei 36,99 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2025 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,99 EUR je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,72 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 22.37 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,48 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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