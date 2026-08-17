DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagmittag mit Verlusten

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 54,98 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'427 Punkten realisiert. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 54,94 EUR. Mit einem Wert von 55,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 131'972 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 03.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 6,04 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,99 EUR am 23.09.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,99 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,91 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,72 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.37 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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