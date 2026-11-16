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16.11.2026 16:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert sich am Nachmittag stärker
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 61,20 EUR zu.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 61,20 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'660 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 61,64 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 489'320 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.
Am 16.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,64 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 0,72 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2025 auf bis zu 41,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,60 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,00 EUR. DHL Group (ex Deutsche Post) liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,82 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,75 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.66 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 20.13 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.03.2027 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 09.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,62 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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|EQS-CMS: DHL AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|DHL Group Buy
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|09.11.26
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|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
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|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|09.11.26
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|Warburg Research
|06.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
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|23.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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