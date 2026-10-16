DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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16.10.2026 16:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagnachmittag in Grün
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 58,58 EUR.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 58,58 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'666 Punkten notiert. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf 58,62 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,74 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 540'338 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.
Bei 58,90 EUR erreichte der Titel am 22.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,54 EUR am 17.10.2025. Abschläge von 34,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,90 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 22.37 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.83 Mrd. EUR umgesetzt.
Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,58 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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