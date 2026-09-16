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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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16.09.2026 09:29:00

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit Abschlägen

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 55,72 EUR.

DHL Group
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Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 55,72 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'486 Punkten notiert. In der Spitze fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 55,70 EUR. Mit einem Wert von 55,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33'727 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Bei einem Wert von 58,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.08.2026). Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 4,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 36,99 EUR. Abschläge von 33,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2025 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,99 EUR je Aktie ausschütten. Am 05.08.2026 äusserte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 EUR gegenüber 0,72 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.37 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,51 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Markus Mainka / Shutterstock.com
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