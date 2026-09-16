DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kam im XETRA-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 55,76 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 25'486 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 56,26 EUR. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 55,46 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 421'829 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 58,30 EUR. 4,56 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.09.2025 Kursverluste bis auf 36,99 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 50,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,99 EUR ausgeschüttet werden. DHL Group (ex Deutsche Post) liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.37 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19.83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,51 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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