DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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16.09.2026 12:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag ins Minus
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 55,66 EUR.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 55,66 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'441 Punkten liegt. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 55,46 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 152'967 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.
Bei 58,30 EUR erreichte der Titel am 03.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 36,99 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 33,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,99 EUR aus. Am 05.08.2026 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,72 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,82 Prozent auf 22.37 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,51 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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