DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 57,26 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'196 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 57,28 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,92 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 94'281 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 58,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.09.2026). Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 2,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,43 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 32,89 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 1,90 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,01 EUR aus. DHL Group (ex Deutsche Post) liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,91 EUR gegenüber 0,72 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.83 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.37 Mrd. EUR ausgewiesen.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,59 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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