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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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15.09.2026 09:29:00

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verbilligt sich am Vormittag

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verbilligt sich am Vormittag

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 55,76 EUR ab.

DHL Group
52.04 CHF 0.34%
Kaufen Verkaufen

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 55,76 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'324 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 55,74 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 55,94 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 37'924 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 03.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 36,99 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 50,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,99 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,91 EUR, nach 0,72 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 22.37 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19.83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2026 vorlegen. Am 28.10.2027 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,51 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com
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