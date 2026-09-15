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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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15.09.2026 12:29:00

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Dienstagmittag tiefer

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Dienstagmittag tiefer

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 55,44 EUR.

DHL Group
52.39 CHF 1.00%
Kaufen Verkaufen

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 55,44 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'385 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 55,06 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,94 EUR. Bisher wurden heute 157'667 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Am 03.08.2026 markierte das Papier bei 58,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 23.09.2025 auf bis zu 36,99 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,99 EUR. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,91 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,72 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 22.37 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 19.83 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,51 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Deutsche Post
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Long 12’873.68 13.61 BSUBWU
Long 12’327.13 8.90 SMWBHU
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