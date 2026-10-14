DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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14.10.2026 09:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochvormittag im Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 56,64 EUR.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 56,64 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'375 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 56,92 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,92 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30'642 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 22.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,90 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 3,99 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2025 (38,39 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 32,22 Prozent Luft nach unten.
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,01 EUR belaufen. Am 05.08.2026 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,72 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,82 Prozent auf 22.37 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 28.10.2027.
In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,59 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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