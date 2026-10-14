DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) legt am Mittwochmittag zu

Um 12:28 Uhr ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 56,74 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'409 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 56,92 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,92 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 222'003 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Bei 58,90 EUR erreichte der Titel am 22.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 3,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 38,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2025 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,01 EUR je Aktie ausschütten. Am 05.08.2026 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.37 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 19.83 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 28.10.2027.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,59 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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