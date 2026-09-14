DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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14.09.2026 09:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 55,24 EUR.
Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 55,24 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'542 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 55,24 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,06 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43'026 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 58,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.08.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 5,54 Prozent wieder erreichen. Am 23.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,99 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 33,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,99 EUR. DHL Group (ex Deutsche Post) liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,72 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.37 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19.83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,51 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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09:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
11.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) macht am Freitagnachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
11.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Freitagmittag freundlich (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)
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10.09.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX gibt schlussendlich nach (finanzen.ch)
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10.09.26
|Handel in Frankfurt: DAX fällt letztendlich (finanzen.ch)
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10.09.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
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