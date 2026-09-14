DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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14.09.2026 16:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Montagnachmittag nordwärts
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 55,94 EUR.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 55,94 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'442 Punkten steht. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 55,96 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 55,06 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 529'241 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.
Am 03.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 4,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,99 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 33,88 Prozent sinken.
Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2025 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,99 EUR je Aktie ausschütten. Am 05.08.2026 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,91 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,72 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.37 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.83 Mrd. EUR in den Büchern standen.
DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.
Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,51 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
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