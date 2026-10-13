DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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13.10.2026 16:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) fällt am Dienstagnachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 56,54 EUR ab.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 56,54 EUR nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'296 Punkten notiert. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 56,44 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 267'939 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.
Am 22.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 58,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 4,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 38,39 EUR. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 47,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,01 EUR. Am 05.08.2026 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,91 EUR gegenüber 0,72 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,82 Prozent auf 22.37 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Am 28.10.2027 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,58 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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|12.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|12.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|12.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
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