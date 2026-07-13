Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’247 0.1%  SPI 20’024 0.0%  Dow 52’637 0.3%  DAX 25’047 -0.1%  Euro 0.9235 0.1%  EStoxx50 6’259 -0.2%  Gold 4’057 -1.3%  Bitcoin 50’906 -1.4%  Dollar 0.8095 0.1%  Öl 78.9 3.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin-ETFs verzeichnen Rekordabflüsse - Analyst warnt vor weiterem Kursrückgang
Ausblick: Bank of America stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Stellantis-Aktie leichter: Absatzkrise vorbei
Fresenius-Aktie dennoch leichter: Konzern sieht Ziele nach Gesetzesbeschluss weiter bestätigt
Wenn Mean Reversion versagt: Die Risiken des Pairs Tradings
Suche...

DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.07.2026 09:29:00

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag nahe Nulllinie

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag nahe Nulllinie

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Anleger zeigten sich zuletzt bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 56,30 EUR.

DHL Group
51.89 CHF -0.49%
Kaufen Verkaufen

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 56,30 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 25'031 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 56,30 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 56,00 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,06 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 29'270 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 57,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.07.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,92 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,99 EUR. Dieser Wert wurde am 23.09.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,30 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,98 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 30.04.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20.42 Mrd. EUR – eine Minderung von -1,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 20.81 Mrd. EUR eingefahren.

Am 05.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 04.08.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2026 3,43 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung mit Market-Perform

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Neutral-Analyse: UBS AG bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie


Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Roche: Verzögerte Wirkung

Die Teilnahme an einer Medizin-Konferenz und die Vorlage der Semesterzahlen - in den kommenden Wochen rückt der Pharmariese in den Fokus. Die Roche-Aktie könnte noch oben ausbrechen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09.07.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
08.07.26 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
08.07.26 DHL Group Neutral UBS AG
08.07.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
08.07.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.

Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:18 Marktüberblick: Ölpreise ziehen an
09:04 SMI schwächer erwartet
05:57 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Vor dem nächsten Ausbruch?
11.07.26 Logo WHS Aktienanalysen der Woche: Hensoldt, thyssenkrupp & Levi´s
10.07.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Broadcom, Intel
09.07.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Adecco Group AG
09.07.26 SK hynix: Im Zentrum der KI-Revolution – der Speicherchip-Spezialist vor dem Nasdaq-Debüt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
08.07.26 Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’845.56 19.47 SCB4UU
Short 15’149.19 13.80 S3CBNU
Short 15’704.26 8.94 SLYBHU
SMI-Kurs: 14’247.33 13.07.2026 09:16:34
Long 13’665.50 19.34 SMBH3U
Long 13’346.88 13.54 SYBVIU
Long 12’791.62 8.88 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Handel in New York: Dow Jones steigt schlussendlich
Iran-Konflikt eskaliert am Wochenende: Wie werden die Ölpreise reagieren?
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Apple verklagt ChatGPT-Firma OpenAI
Gold, Öl & Co. in KW 28: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Schwache Performance in New York: Dow Jones fällt schlussendlich zurück
Aktien Schweiz Vorbörse: Stimmung von neuen Eskalationen im Nahen Osten getrübt
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer
Swiss Life-Aktie im Plus: Finanzkonzern will bei Immobilien und Infrastruktur überproportional wachsen

Top-Rankings

KW 28: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 28: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 28: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.