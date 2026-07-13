DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag nahe Nulllinie

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 56,30 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 25'031 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 56,30 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 56,00 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,06 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 29'270 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 57,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.07.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,92 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,99 EUR. Dieser Wert wurde am 23.09.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,30 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,98 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 30.04.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20.42 Mrd. EUR – eine Minderung von -1,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 20.81 Mrd. EUR eingefahren.

Am 05.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 04.08.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2026 3,43 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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