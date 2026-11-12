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12.11.2026 16:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag ins Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 60,62 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,2 Prozent auf 60,62 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'704 Punkten notiert. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 60,90 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 60,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 734'982 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.
Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,30 EUR an. Gewinne von 1,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,86 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 30,95 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,00 EUR belaufen. Am 05.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,82 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,75 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.66 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Umsatz von 20.13 Mrd. EUR eingefahren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2027 terminiert. Experten kalkulieren am 09.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,62 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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