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12.11.2026 12:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Mittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 60,76 EUR.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 60,76 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'881 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf 60,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 60,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 283'514 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.
Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 61,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2025 auf bis zu 41,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,00 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Am 05.11.2026 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,82 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,75 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 22.66 Mrd. EUR gegenüber 20.13 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,62 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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|JP Morgan Chase & Co.
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|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
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|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
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|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
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|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
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|UBS AG
|09.11.26
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|Warburg Research
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|Bernstein Research
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|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
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|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
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https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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