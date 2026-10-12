DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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12.10.2026 16:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) schiebt sich am Montagnachmittag vor
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 56,82 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,5 Prozent auf 56,82 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'294 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 56,96 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 56,38 EUR. Bisher wurden via XETRA 475'559 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 22.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,66 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,37 EUR am 11.10.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 32,47 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,01 EUR aus. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.83 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.37 Mrd. EUR ausgewiesen.
Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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|08.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|13:06
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|13:06
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
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