DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gewinnt am Montagmittag

Um 12:28 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 56,46 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'209 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 56,68 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,38 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 266'582 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 22.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,90 EUR. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 4,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,37 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 32,04 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,90 EUR aus. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,82 Prozent auf 22.37 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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