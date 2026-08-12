DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Um 09:28 Uhr ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 55,48 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'457 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 55,66 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,56 EUR. Zuletzt wechselten 22'114 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 03.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 58,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 5,08 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.09.2025 Kursverluste bis auf 36,99 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 33,33 Prozent sinken.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,99 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2026. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,72 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 22.37 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19.83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Am 28.10.2027 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,47 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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