DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) macht am Mittwochvormittag Boden gut

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 59,28 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'627 Punkten liegt. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 59,40 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,16 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 44'405 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 61,30 EUR. Gewinne von 3,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2025 Kursverluste bis auf 41,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 41,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 1,90 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,00 EUR aus. Am 05.11.2026 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. In Sachen EPS wurden 0,82 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,75 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 22.66 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.13 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,57 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 05.03.2027 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,62 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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