DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) reagiert am Mittwochmittag positiv

Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 12:28 Uhr 0,7 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'512 Punkten tendiert. Bei 59,52 EUR erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 59,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 121'597 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,62 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2025 bei 41,86 EUR. Mit Abgaben von 29,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,00 EUR ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2026 vor. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,82 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,75 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 22.66 Mrd. EUR gegenüber 20.13 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 05.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,62 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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