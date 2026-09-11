DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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11.09.2026 09:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 55,16 EUR zu.
Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 55,16 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'448 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 55,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 55,16 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 57'519 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.
Am 03.08.2026 markierte das Papier bei 58,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 23.09.2025 auf bis zu 36,99 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,99 EUR aus. DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,72 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 22.37 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.83 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,51 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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12:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Freitagmittag freundlich (finanzen.ch)
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09:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
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10.09.26
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10.09.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)
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10.09.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX gibt schlussendlich nach (finanzen.ch)
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10.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) reagiert am Nachmittag positiv (finanzen.ch)
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10.09.26
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Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
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