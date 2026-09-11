DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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11.09.2026 12:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Freitagmittag freundlich
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 55,18 EUR.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 55,18 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'544 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 55,60 EUR. Bei 55,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 146'579 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 58,30 EUR erreichte der Titel am 03.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 5,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.09.2025 bei 36,99 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 49,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,99 EUR aus. Am 05.08.2026 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,72 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 22.37 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.83 Mrd. EUR umgesetzt.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.
In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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16:29
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12:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Freitagmittag freundlich (finanzen.ch)
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09:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
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10.09.26
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Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
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