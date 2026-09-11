Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’781 0.3%  SPI 19’459 0.3%  Dow 52’600 1.0%  DAX 25’538 0.7%  Euro 0.9467 0.3%  EStoxx50 6’317 0.8%  Gold 4’366 1.1%  Bitcoin 64’166 2.8%  Dollar 0.8156 0.3%  Öl 104.8 -2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Roche149905998Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
KI-ETFs im Aufschwung: Lohnt sich das Risiko für Anleger?
Oracle-Aktie wenig bewegt: Umsatz- und Gewinnplus - Umsatzerwartungen übertroffen
Suze Orman zur SpaceX-Aktie: Diese Timing-Falle kostete Investoren Rendite
Adobe-Aktie kaum verändert: Vorsichtiger Umsatzausblick
Suche...

DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.09.2026 12:29:00

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Freitagmittag freundlich

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 55,18 EUR.

DHL Group
52.04 CHF 0.42%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 55,18 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'544 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 55,60 EUR. Bei 55,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 146'579 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,30 EUR erreichte der Titel am 03.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 5,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.09.2025 bei 36,99 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 49,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,99 EUR aus. Am 05.08.2026 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,72 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 22.37 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.83 Mrd. EUR umgesetzt.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Overweight

DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor einem Jahr verdient

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Hold


Bildquelle: Deutsche Post
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10.09.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
02.09.26 DHL Group Neutral UBS AG
02.09.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
24.08.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:42 SMI-Talfahrt hält an
09:29 Marktüberblick: Deutsche Börse gesucht
08:18 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Trendlinie im Fokus
10.09.26 Logo WHS EZB erhöht die Zinsen: DAX bricht 25.500 – Nasdaq vor 29.000!
10.09.26 Oktoberfest: Hopfen, Hendl und die Frage nach dem nächsten Schluck Wachstum
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’710.89 13.67 SJUBNU
Short 15’232.39 8.98 SOOB1U
SMI-Kurs: 13’781.24 11.09.2026 17:12:38
Long 13’283.23 19.63 SOB7MU
Long 12’985.33 13.81 SDFBZU
Long 12’436.66 8.92 S9AB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Droht der Crash? Warum die Börsenhistorie dagegen spricht
UBS-Aktie gefragt: Rückkaufvolumen für neun Anleiheserien erhöht - Aktionäre und Kunden werden laut CEO von CS-Integration profitieren
Novartis-Aktie stark: Grossaktionär fordert nach Rückschlägen Veränderungen im Verwaltungsrat
Morning Briefing - International
Nach EZB-Entscheid: Dow schlussendlich leichter -- SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen
Overweight-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Kaufsignale für Wachstumsaktien wie NVIDIA, Micron & SpaceX mehren sich - kommt jetzt die grosse Wende?
Porsche-Aktie tiefer: Bugatti-Rimac-Deal bringt Milliardensumme ein

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/37: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/37. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.