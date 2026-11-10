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10.11.2026 09:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Vormittag fester
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 58,96 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'587 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 59,34 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 59,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 73'840 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. Gewinne von 3,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2025 bei 41,86 EUR. Mit einem Kursverlust von 29,00 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2025 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR je Aktie ausschütten. DHL Group (ex Deutsche Post) liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,82 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,75 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 22.66 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 20.13 Mrd. EUR umgesetzt.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,62 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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