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10.11.2026 16:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger greifen bei DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagnachmittag zu
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 58,80 EUR zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 58,80 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'471 Punkten tendiert. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 59,34 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,26 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 532'636 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.
Bei einem Wert von 61,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Bei 41,86 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,81 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.11.2026 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,82 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,75 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 22.66 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.13 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 05.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,62 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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|Merrill Lynch & Co., Inc.
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|Warburg Research
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|Bernstein Research
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|Bernstein Research
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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