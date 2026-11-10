Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’038 0.6%  SPI 21’144 0.5%  Dow 52’232 -0.3%  DAX 26’347 0.3%  Euro 0.9221 0.1%  EStoxx50 6’328 0.6%  Gold 4’057 0.6%  Bitcoin 60’960 0.3%  Dollar 0.8264 0.1%  Öl 92.6 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Lonza1384101Galderma133539272Swiss Re12688156
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Starinvestor Bill Ackman erwartet starkes Börsenjahr 2027 - Wette auf Meta-Aktie
Gold und Bitcoin als Sicherheit für Kredite: Was Anleger jetzt wissen sollten
E.ON-Aktie: Energiekonzern bestätigt Investitionsziel - Gewinn legt leicht zu
Siemens Energy-Aktie: Nach Rekordjahr folgen ehrgeizige Wachstumsziele
Bilfinger-Aktie: Schwaches Quartal trotz kräftigem Auftragseingang
Suche...
ETF Sparplan

DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.11.2026 16:29:00

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger greifen bei DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagnachmittag zu

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger greifen bei DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagnachmittag zu

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 58,80 EUR zu.

DHL Group
54.14 CHF 0.33%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 58,80 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'471 Punkten tendiert. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 59,34 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,26 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 532'636 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Bei einem Wert von 61,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Bei 41,86 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,81 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.11.2026 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,82 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,75 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 22.66 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.13 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,62 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DZ BANK: Kaufen-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Warburg Research bescheinigt Hold für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 3 Jahren abgeworfen


Bildquelle: Deutsche Post
In eigener Sache

Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

Weiterlesen!

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09.11.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
09.11.26 DHL Group Hold Warburg Research
09.11.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
06.11.26 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10.11.26 Logo WHS Die Wahrheit über Stop-Loss: Warum die meisten Trader das eigentliche Problem übersehen
10.11.26 AMD auf Wachstumskurs dank steigender KI-Nachfrage
10.11.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
10.11.26 SG-Marktüberblick: 10.11.2026
10.11.26 SMI startet freundlich in die Woche
10.11.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Wieder aufwärts
06.11.26 Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’642.49 19.54 S9BVAU
Short 15’959.13 13.84 S03BFU
Short 16’569.27 8.82 SVB67U
SMI-Kurs: 15’037.94 10.11.2026 17:30:57
Long 14’391.21 19.41 S6W4BU
Long 14’076.20 13.78 SIB29U
Long 13’491.76 8.98 SVBOKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

DHL Group am 10.11.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Siemens Energy-Aktie springt an: RBC Capital Markets vergibt Outperform
Ausblick: Siemens Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Üetlihof vor dem Verkauf: Norwegischer Staatsfonds will Bürokomplex mit Mieterin UBS wohl abgeben - UBS-Aktie gefragt
Infineon-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight
NVIDIA Aktie News: NVIDIA wird am Nachmittag ausgebremst
On-Aktie knickt ein: Wachstum hat sich etwas abgeschwächt - Beschleunigung im Schlussquartal erwartet
SMI schliesst fester - Allzeithoch bleibt in Reichweite -- DAX endet im Plus -- Wall Street geht schwach in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA-Aktie im Fokus: FBI ermittelt laut Trump zur Affäre von Konzernchef Huang
Sunrise-Aktie schwächelt trotzdem: Jahresziele nach stabilem dritten Quartal bestätigt

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.