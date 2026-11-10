DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tritt am Dienstagmittag auf der Stelle

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 58,64 EUR an der Tafel. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 26'611 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 59,34 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab in der Spitze bis auf 58,52 EUR nach. Bei 59,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 220'095 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 61,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,54 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,86 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 28,62 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,00 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,82 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,75 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 22.66 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.13 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 09.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,62 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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