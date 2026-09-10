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10.09.2026 09:29:00

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Vormittag fester

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Vormittag fester

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 54,84 EUR.

DHL Group
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Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 54,84 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'585 Punkten tendiert. Bei 54,94 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 54,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 59'005 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 03.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,31 Prozent. Am 23.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 36,99 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,99 EUR. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,72 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 22.37 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.83 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,51 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com
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