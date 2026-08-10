DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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10.08.2026 09:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit Einbussen
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 55,24 EUR ab.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 55,24 EUR nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'338 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 55,10 EUR ein. Bei 55,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 30'003 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 58,30 EUR. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 5,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 23.09.2025 auf bis zu 36,99 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,00 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,91 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,72 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,82 Prozent auf 22.37 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 05.11.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2026 3,47 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|05.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
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