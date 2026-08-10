DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagnachmittag im Minusbereich

Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 54,98 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'341 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 54,76 EUR aus. Bei 55,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 410'862 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 03.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,30 EUR an. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 5,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,99 EUR am 23.09.2025. Mit Abgaben von 32,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,00 EUR ausgeschüttet werden. DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,91 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,72 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 22.37 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,82 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2026 3,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Goldman Sachs Group Inc.: Neutral-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Market-Perform

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Warburg Research gibt Hold-Bewertung bekannt